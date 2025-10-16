Ген.-майор Николай Русев: До дни очакваме още два F-16, но с шест самолета не може да се дежури, а и няма обучени пилоти

В близките дни се очакват петият и шестият F-16. Това обяви командирът на ВВС генерал-майор Николай Русев пред БНТ.

Той уточни, че към момента въздушното пространство се охранява от МИГ-29, защото няма достатъчно F-16.

"F-16 ще влезе в дежурство, когато изпълни две условия - имаме достатъчно самолети, имаме достатъчно пилоти. Към момента самолетите са 4. Дори и с 6 самолета не може да се дежури, но на второ място нямаме достатъчно пилоти. 6 са обучени, като само двама от тях са обучени да водят групи", обясни Русев.

"Не върви да кажем на нашите съюзници в Европа - "ние спираме МИГ-29, ако обичате елате да дежурите, защото тук една група хора са решили, че МИГ-29 не им харесва. Не бива да се политизира това, което се върши в българската армия", каза още той и заяви, че F-16 няма да влязат в оперативна готовност през тази година.

Обучението на пилотите на F-16 е изцяло конструирано в САЩ.

"Всичко е стандарт и е описано в регламентиращи документи. Сега стандартът за вдигане на изтребител е до 15 минута от подаване на сигнала изтребителят трябва да е във въздуха. Сигналът не се подава от България, а от команден център в Испания. Това време е включено. Летецът има 12 минути да влезе в самолета, да го пусне и да излети", каза още той.

Генерал-майор Русев обясни, че нарушения на въздушното пространство няма, а по-скоро загуба на радиовръзка от транспортни и граждански самолети.

"Темата на деня в отбраната е борбата с дроновете", заяви той.

"Има фирми, които продават системи за борба с дроновете, но това са системи, които се справят с комерсиални дронове. Сериозните дронове, които се използват засега, няма изработена система".

"Ние можем да се браним от дронове по начина, по който го направиха в Полша", допълни той. По думите му не бива да се вдигат изтребили за дронове, това винаги е опасно.

"Ние искаме да купим такава система, която да има максимална защита срещу дронове. Това не значи да има кинетично въздействие върху дрона, но тази система поне да има поне някакво електромагнитно въздействие или да блокира управлението на дрона. Като начало това ще бъде достатъчно".