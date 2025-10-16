Йордан Божилов: Дроновете са нова заплаха, за която НАТО не е подготвен

"Дроновете са евтини, трудно засичащи се летателни средства. Това е една нова заплаха, за която НАТО не е подготвен. Въпросът е да е намери евтино и ефективно решение. Основната концепция е т. нар. стена срещу дронове. Това трябва да бъде една система с радари, датчици, които да класифицират какъв дрон прелита". Това каза пред Би Ти Ви Йордан Божилов, председател на Софийския форум за сигурност и бивш заместник-министър на отбраната.

"Ако говорим за стена, тя ще бъде обърната от Русия, но дронове могат да бъдат транспортирани и използвани като военно средство. Нито една страна не е напълно защитена". По думите му България няма законодателство как се действа при засичане на прелитащ дрон.