ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Земетресение с магнитуд 6,7 разлюля индонезийската...

Времето София 12° / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/21511433 www.24chasa.bg

Втори ден мнозинството само блокира кворума в парламента, 9 от БСП обаче се регистрираха

Павлета Давидова

[email protected]

3840
депутатите от мнозинството не се регистрират и така кворума пропада Снимка: Велислав Николов

За втори пореден ден Народното събрание не може да започне работа, тъй като депутатите от мнозинството не се регистрират и така кворума пропада. Само 71 бяха народните представители, натиснали бутона днес. 

Мнозинството само блокира работата на парламента - нито ГЕРБ, нито ИТН се регистрираха. 9 от 19-те депутати от БСП обаче се обозначиха като присъстващи. 29 от ПП-ДБ, 14 от АПС, всички от МЕЧ и 8 от "Величие" допълниха бройката.

В сряда само 61 депутати се записаха като налични - от ИТН, АПС и ПП-ДБ. От БСП нямаше нито един регистриран, макар заседанието да водеше шефката на парламента Наталия Киселова, която е от квотата на левицата. ИТН, за сметка на коалиционните си партньори от ГЕРБ и БСП, дадоха депутатски гласове за присъствие.

ГЕРБ пък продължават да спазват разпореждането на лидера си Бойко Борисов и обикалят страната и структурите - за да видят какво е "изядено".

депутатите от мнозинството не се регистрират и така кворума пропада Снимка: Велислав Николов

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Политика

Последно от

Български Фермер

Последно от

Здраве

Водещи новини

Завещание на седмицата: Като сме без делници, да не сме без понеделници