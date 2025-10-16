Втори ден мнозинството само блокира кворума в парламента, 9 от БСП обаче се регистрираха

За втори пореден ден Народното събрание не може да започне работа, тъй като депутатите от мнозинството не се регистрират и така кворума пропада. Само 71 бяха народните представители, натиснали бутона днес.

Мнозинството само блокира работата на парламента - нито ГЕРБ, нито ИТН се регистрираха. 9 от 19-те депутати от БСП обаче се обозначиха като присъстващи. 29 от ПП-ДБ, 14 от АПС, всички от МЕЧ и 8 от "Величие" допълниха бройката.

В сряда само 61 депутати се записаха като налични - от ИТН, АПС и ПП-ДБ. От БСП нямаше нито един регистриран, макар заседанието да водеше шефката на парламента Наталия Киселова, която е от квотата на левицата. ИТН, за сметка на коалиционните си партньори от ГЕРБ и БСП, дадоха депутатски гласове за присъствие.

ГЕРБ пък продължават да спазват разпореждането на лидера си Бойко Борисов и обикалят страната и структурите - за да видят какво е "изядено".