Учители: Елена Феранте и Бакман да влязат в часовете, но без да отпадат класици

Какво пречи Димчо Дебелянов и Пейо Яворов, които имат страхотна лирика, да се изучават с Орхан Памук, питат те

Съвременни автори да влязат в часовете в училище, но без класическите да отпадат, предлагат учители. Сред тях са Мишел Уелбек, Елена Феранте, Фредерик Бакман, Салман Ружди.

Няма да посягаме на нещо, което е утвърдено. Предлагаме нещо ново, което да върви заедно с него, обясни пред Би Ти Ви Калин Танев, директор на 203-о училище в София.

Първоначално учителите са искали да подберат един съвременен български автор, балкански, англосаксонски, източен. Спрели се на една широка палитра от автори, за да може децата да сравняват. Програмата ще се въведе пилотно в осми, десети, 11-и и 12-и клас като избираем модул.

Какво пречи Димчо Дебелянов и Пейо Яворов, които имат страхотна лирика, да се изучават с Орхан Памук, който също засяга темата за любовта, посочи Танев.

Съвременните младежи трудно намират някои теми при традиционните автори, но със съвременните ще могат да намерят пресечната точка, коментира още той.