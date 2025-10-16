Тихомир Безлов: Контраразузнавателните служби винаги са били обект на политически интерес

"Контраразузнавателните служби винаги са били обект на политически интерес". Това заяви старши анализаторът в Центъра за изследване на демокрацията Тихомир Безлов пред Нова тв.

И даде пример със САЩ, където администрацията на Доналд Тръмп е сменила двама директори на ФБР, въпреки че мандатът им е 10-годишен. "Въпреки това, там не могат лесно да сменят ръководствата", обясни той.

По думите му в Източна Европа ситуацията е малко по-различна. Има много силна политизация на службите – с малки изключения като Чехия. "В България наследството от комунистическите служби тежи до днес", подчерта той.

Бившият зам.-ректор на академията на МВР доц. Милен Иванов коментира въпроса кой модел е по-добър за избиране на шефове на службите - този с подпис на президента по предложение на Министерски съвет или новият, при който решенията се вземат от премиера и парламента? "Истината е, че проблемът не се появява сега. Той датира от поне 10-15 години и започва да се генерира с началото на девоенизацията. Причината президентът да издава тези укази е, че службите някога са били част от въоръжените сили. Но от 2006 г. това вече не е така".

Случаят с Деньо Денев, който Румен Радев отказа да назначи за председател на ДАНС, е по-скоро личностен, а не принципен конфликт. "Такива конфликти имаше и с Пламен Тончев, и с Димитър Георгиев. Очевидно има напрежение заради връзките на Денев с определени политически сили в парламента. Ние, като граждани, не знаем точно какви са кулоарните зависимости. Виждаме само външните ефекти", подчерта Иванов.

Той обясни, че по закон, класифицираната информация трябва да се предоставя на президента, председателя на парламента и премиера в еднакъв обем. Ако това не се случва, значи някой влияе неправомерно върху службите.

Анализаторите коментираха и изборите за Общински съвет в Пазарджик на фона на кадрите с луксозни коли и полицаи, които се суетят около заключен багажник с пълни портфейли с банкноти от по 50 лева. На въпрос кой трябва да поеме отговорност – вътрешният министър, професионалното ръководство на МВР или началникът на местната полиция - Безлов отговори: "Доколкото разбрах - г-н Борисов не му поиска оставката. Насочи вниманието към регионално ниво – областната дирекция на МВР. Според мен вътрешният министър е силно зависим от коалицията. Това не е правителството от 2015 г. или 2017 г. Очевидно коалицията е сложна – с участието на партия, която все още не знаем каква роля ще играе след преформатирането. Така че и в другите министерства се търси баланс".

И подчерта, че кадрите от Пазарджик не са нещо, което се вижда за пръв път.

Според Иванов в случая "играта е изцяло на политическия терен". "Каквото и професионално да се случи - решенията ще са твърде политически", подчерта той.