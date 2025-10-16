Румен Радев: Нямам право да се откажа от охраната на НСО, нека депутатите също да слязат от служебните лимузини

Фигурата на председателят на парламент е сведена до плод и зеленчук

Целият този моноспектакъл е триумф на ненормалността в политиката. Ставаме свидетели как Борисов капитулира пред Пеевски и му предава властта

Аз не идвам от улични банди, нито от политическа епруветка

Това каза президентът Румен Радев на празника на авиацията пред Паметника на летеца в София.

"Ставаме свидетели как Борисов капитулира пред Пеевски и му предава властта. Това нелегитимно и антидемократично действие се извършва пред очите на хората, но не и със съгласието на избирателите. Включително хората от ГЕРБ, които не са гласували за партията на Пеевски", заяви Радев.

"Трябва най-сетне да разберат, че избирателите не са крепост. Никой досега не си е позволявал да се държи толкова унизително с министър-председателя. Основната фигура в парламентарната република, председателят на парламента, е сведена до плод и зеленчук", коментира още той.

"Властта не е в институциите, а в двама души, които си я разменят. Това не може да продължава повече", категоричен бе държавният глава.

По-рано през деня Радев съобщи, че ще ползва личния си автомобил за обиколки в страната, ако администрацията му има нужда от колите на НСО за служебни ангажименти.

"Нямам право да се откажа от личната си охрана по закон. Ако депутатите приемат този закон, нека стигнат до края. Аз ще се откажа от лична охрана", каза той., след като по-рано днес от президентството бе разпространено писмо, в което Радев информира началникът на НСО, че ще използва личния си автомобил, за да могат неговите служители да ползват служебния при нужда.

"Отказвам се, защото аз не идвам от улични банди, нито от политическа епруветка. Аз съм се оформил като ценностна система сред тези хора, със сините пагони, където понятията дълг, отговорност и солидарност не са празни. Бил съм техен командир, носил съм отговорност за техния живот. Никога не съм ги оставял сами в трудни ситуации, в каквито нерядко са ги поставяли решенията на овластени политици", каза още той.

"Когато приемат закон, с който принуждават хора да вършат държавна работа с лични автомобили, аз ще бъда солидарен с тях и ще пътувам с личната си кола. Когато управляващите приемат закони, които разграждат държавността, всички ние, гражданите, трябва да я изграждаме отново", заяви Радев.

И допълни: "Може да е популизъм, но е справедливо решение. Ако те са последователни в решенията си и са гласували закон, с който според тях е нормално да принуждават хора да вършат служебна дейност с лични автомобили, то нека стигнат до край. Нека слязат от лимузините и да вършат служебна работа с лични автомобили. Така някои от тях най-сетне ще се запознаят с техните избиратели."

"Моят така наречен нов политически проект са българските граждани и аз ще продължавам да отстоявам техните интереси с всички средства, които ми е отредила властта", каза той относно предположенията за създаване на своя собствена партия.

За ДАНС той заяви, че проблемът е в това, че тече информация към определени политически фигури и Агенцията трябва да си "влезе във функциите".

А за ветото, което наложи върху закона, с който правото да издава указ за назначаването на шеф на ДАНС му се отнема, президентът обясни, че тепърва предстои да се проведат дебати в пленарна зала и чак тогава ще може да бъде взето решение.