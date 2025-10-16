"Възраждане" притеснени, че НАТО се готви да "погребе" демокрацията с нова резолюция

Притесненията от Резолюция 498 - "Укрепване на демократичната устойчивост на евроатлантическите общества срещу чужда намеса", които са разглеждали парламентарна асамблеята на НАТО и Комитетът по демокрация и сигурност изразиха от "Възраждане".

"С тази резолюция се създава Център за демократична устойчивост, като под претекст, че се бори срещу чужда намеса и влияние на страни, приети като авторитарни или неприятелски от страна на Алианса, създава все повече централизирано управление, което води до загуба на суверинитет на страните - членки", заяви в кулоарите на НС Димчо Димчев.

Според него всяка хибридна атака срещу страна-членка или страна със сходни демократични ценности ще бъде приемана като заплаха, не само за националната сигурност, но и като заплаха за колективната сигурност на Алианса. По време на дебатите станало ясно, че всяка антиевропейска реторика, дори в социалните мрежи, може да бъде възприето като заплаха срещу Алианса. "Алиансът взема много на сериозно съдържанието в тик-ток и в Телеграм, чиито алгоритми не се управляват от страни, които не са евроантлантически и тяхното съдържание и достъп може да бъдат спирани. Готови ли сте да сложите пирон в ковчега на демокрацията", попита той журналистите. С тази резолюция демокрацията се погребвала.

"Възраждане" отказаха да коментират липсата на кворум за днешното парламентарно заседание.