Първан Симеонов: При нови избори Пеевски ще е още по-силен

Политологът от „Тренд" Димитър Ганев коментира пред Нова тв, че въпреки призивите за преформатиране, предсрочни избори на този етап са малко вероятни. Според него основната причина е рискът от появата на нов политически проект на президента Румен Радев, който би могъл да канализира натрупаното обществено напрежение. Социологът от „Мяра" Първан Симеонов пък определи последните действия на Бойко Борисов като „емоционална реакция", която отваря различни възможни сценарии за бъдещето на управлението.

Напрежението в управляващото мнозинство се покачва след остри критики и искания за кадрови смени в кабинета, което повдига въпроса изправена ли е България пред нова политическа криза. В студиото на „Здравей, България" политологът от „Тренд" Димитър Ганев коментира, че въпреки призивите за преформатиране, предсрочни избори на този етап са малко вероятни. Според него основната причина е рискът от появата на нов политически проект на президента Румен Радев, който би могъл да канализира натрупаното обществено напрежение. Социологът от „Мяра" Първан Симеонов пък определи последните действия на Бойко Борисов като „емоционална реакция", която отваря различни възможни сценарии за бъдещето на управлението.

Според Димитър Ганев управляващите партньори не желаят предсрочни избори. Той посочи, че при настоящата ниска избирателна активност гласуват предимно твърдите партийни ядра, но евентуални нови избори и нов проект на президента Радев биха мобилизирали протестния и наказателен вот. Ганев смята, че най-вероятният сценарий е „малко рестартче" с кадрови промени в ключови министерства като МВР и на поста председател на Народното събрание, за да се отпуши напрежението.

Първан Симеонов определи ходовете на Бойко Борисов като опит да покаже, че е важен фактор в управлението. Според него лидерът на ГЕРБ е в „лека безизходна позиция", тъй като и при двата основни сценария - предсрочни избори или преформатиране на кабинета с по-силно участие на ДПС - печеливш би бил Делян Пеевски. „При едни нови избори Пеевски ще е още по-силен, Борисов още по-политически зависим. При едно преформатиране на правителството, пак ще зависи от Пеевски", анализира Симеонов.