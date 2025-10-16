ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Делян Пеевски: Говорих с премиера, всичко е в ръцете на Борисов

Павлета Давидова

Делян Пеевски Снимка: Велислав Николов
  • ДПС - НН чака до понеделник, от лидера на ГЕРБ зависи дали "ще хвърли държавата в бездната"
  • Ако Румен (Радев - б.а.) има някаква войнска доблест днес да подаде оставка, призова депутатът

Говорих с премиера. Изчаквам ги. Щели да имат решение до понеделник. Предполагам, че той изчаква Борисов. Всичко е в ръцете на Борисов - дали ще хвърли държавата в бездната.

Така лидерът на "ДПС - Ново начало" Делян Пеевски коментира в кулоарите на парламента липсата на кворум и призива на Бойко Борисов от вторник за преформатиране на кабинета и евентуален нов вот. 

На въпрос готов ли е преговорният му екип за евентуално включване в правителството или преформатирането му, той обясни, че винаги са говори за преговори.

"Видяхте колко време подкрепяме този кабинет без нищо, само заради хората. Готови сме и така да го подкрепяме. Готови сме и да споделим отговорността. Имаме здрав гръб, може да носим отговорност", добави още той. 

"Ако има нужда да споделим отговорността и на ГЕРБ им тежи това нещо, ние сме готови. И винаги ще бъдем готови да управляваме България в помощ на хората", отговори той на въпрос готов ли е да предложи министри.

Партийният лидер се появи в кулоарите на парламента, макар нито един от депутатите му  да не се регистрира при проверката на кворума днес и да не влязоха в залата.

Относно писмото на президента Румен Радев, с което той прави заявка да ползва личния си автомобил, за да може НСО да вози администрацията му при необходимост, Пеевски каза: Това е пълен популизъм. Румен трябва да слезе въобще от колите, защото в момента си прави партията. Имам всички данни за това по места, моите структури ме информират. Не е почтено."

"Ако има войнска доблест днес да подаде оставка. Да излезе, да си направи партията, да си я развива", настоя Пеевски.

Делян Пеевски

