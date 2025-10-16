Близо 3000 стоки менте хванаха полицаи от камион край Харманли

Близо 3000 артикула с лого на защитени марки иззеха полицаи от полицейското управление в Харманли. Това съобщиха от пресцентъра на Областната дирекция на МВР в Хасково. При съвместна операция със служители от Агенция "Митници", Областна автомобилна администрация и Областно пътно управление, за проверка край града вчера е спрян товарен автомобил „Волво".

Камионът е управляван от 59-годишен жител на пазарджишкото село Симеоновец. В товарното му отделение служителите са намерили 2970 артикула с лого и надпис на запазени търговски марки без разрешение на правопритежателя. Текстилните артикули и парфюмите са иззети с протокол по образуваното досъдебно производство. Шофьорът е с полицейска мярка на задържане.

Предишните подобни случаи в региона бяха само преди няколко дни, когато при проверки на турски автобус на магистрала "Марица" и на микробус в Димитровград бяха открити и задържани 9498 артикула с надпис на запазени търговски марки, 5167 парфюмни води и 4600 къса цигари без бандерол.