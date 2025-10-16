Радостин Василев: Умишлено саботират държавата

Румен Радев трябва да свиква с несправедливостите, особено ако е на политическия терен, смята лидерът на МЕЧ

"Изпокрили се от управляващото мнозинство. Срамно е, заради техните неумения да се справят с проблемите на държавата страдат и парламентът, и Министерският съвет."

Така лидерът на МЕЧ Радостин Василев коментира поредното провалено заседание на Народното събрание. Втори ден мнозинството не се регистрира, а председателят на ГЕРБ Бойко Борисов прати своите депутати да обикалят структурите из страната преди да се вземе решение дали правителството да се преформатира.

"Призовавам Бойко Борисов да ги събира от села и паланки, където ги е пратил. Пишат доклади доклади като Никита Хрушчов за сталинизма на 20-ия конгрес на КПСС: Ние сме желязо. Желязо има само в на Георг Георгиев в главата", заяви депутатът. "Аз видях едно отрудени и зависими хора по места. Половината от тях не знаят къде се намират. Борисов е разбрал по страната, че ГЕРБ е шеста политическа сила за следващите избори. Затова, ако иска да спаси правителството - да се връща. Това е последният му шанс. Ако не се върне, ще го обяви Дани Митов (вътрешният министър - б.р.) за издирване", заяви още той.

Василев видя умишлен саботаж на държавата и влизането в еврозоната от страна на ГЕРБ и коалиционните им партньори. "За мен това е някакъв уникален цирк - безпомощност на ГЕРБ, подкрепа на "Ново начало". Вчера БСП - жалки. Снощи са се събирали БСП и са казали: "3-годишен мандат. Жертваме Киселова, само да сме във властта". Прогнозата ми е, че Борисов, сега като разбере по места, че са му останали само последните дупки на кавала по областите и всичките, които му купуваха гласове, са минали към "голямото Д", ще се прибере в парламента и ще свие перките", заяви лидерът на МЕЧ. Формацията му се регистрирала, за да накара останалите "ако можем да работим без тях". "Май, май" БСП били готови да жертват и социалния министър Борислав Гуцанов.

Трябват и задължителни предсрочни избори. Според него бюджетът може да е спойка за това мнозинство - винаги се обединявали, когато става дума за пари. "Тези не са в състояние да правят бюджет, а Борисов явно прави всичко възможно да провали еврозоната. Което за нас не е толкова лошо, защото в момента има съмнения дали това мнозинство реално иска да влезем", каза Василев.

Относно намерението на президента Румен Радев да се качи на личния си автомобил ако администрацията му има нужда от превоза на НСО, депутатът каза: Жалка е ситуацията да накараш Радев или който и да е президент да не може да отиде някъде с администрацията си.

"ГЕРБ ползват 30 служебни коли на Народното събрание. Ние - една, от време на време", добави още той. След това поиска да обясни и за офисите - МЕЧ имали 2 офиса в страната, представени от общини и областна администрация. "Руини, другите си ги плащаме със субсидията. ГЕРБ и всички останали партии ползват десетки, стотици офиси. Радев трябва да свиква с несправедливостите, особено ако е на политическия терен. От институцията на президент да се изправиш и да кажеш 10 изречения е много лесно, но да дойдеш тук и да се занимаваш с Big D и другия от първо лице е много трудно", заяви Василев.

"Ако иска да прави партия по-бързо и го чакаме на терен", заяви той към президнета.