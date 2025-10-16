Единодушно ВСС реши да не пита парламента за мандата на Сарафов

След близо час дебат единодушно с 15 гласа Пленумът на ВСС реши да не пита Народното събрание от кога започва да тече 6-месечният срок на изпълняващите функциите по върховете на Темида.

Става дума за този текст от съдебния закон, приет на 21 януари, който казва, че и.ф. главен прокурор, шеф на ВКС и ВАС не може да бъде повече от 6 месеца.

Юридическите мнения са разделени. Според едни това се отнася и до заварените положения, според други - не.

На 7 октомври Съдийската колегия реши да предложи на Пленума на ВСС да поиска автентично тълкуване от парламента за 6-месечния срок. Причината е, че и двете колегии - Съдийската и Прокурорската имат различно тълкуване.

Според Съдийската 6-месечният срок се отнася и за този, който е бил временен шеф при приемането на закона. По тази причина колегията определи преди дни за и.ф. председател на ВАС Мариника Чернева.

Прокурорската е на друго мнение - смята, че не се отнася до заверените положения и поради това кадровиците от тази колегия смятат, че не засяга и.ф. главен прокурор Борислав Сарафов.

Надежда Йорданова от ДБ дойде пред ВСС преди заседанието. Снимка: Георги Кюрпанов-Генк

Ивайло Мирчев

В сряда трима народни представители - Надежда Йорданова, Ивайло Мирчев и Божидар Божанов, изпратили писмо до ВСС, за да посочат какви са били целите на народните представители. И тримата депутати дойдоха преди заседанието на ВСС пред сградата на кадровия орган на ул. "Екзарх Йосиф".

Според шефката на ВКС Галина Захарова текстът на закона бил ясен - ставало дума за т.нар. несъщинско ретроактивно (обратно) действие, тоест 6-месеният срок се отнасял и до тези, които са в заварено положение. Тя цитира становища на учени за несъщинското обратно действие, които обаче не изразявали мнение по конкретния казус.

Стефан Петров от Прокурорската колегия обясни, че тяхното становище от юли не е променено. И той цитира учени - професорите Пламен Киров, Георги Близнашки, Димитър Радев, които имали същото свиждане като Прокурорската колегия. Стефан Петров обясни, че е против искането за автентично тълкуване, защото и преди били искали от Народното събрание, но не били получавали. Според него щяло да се стигне до допълнително политическо поляризиране на темата. Атанаска Дишева контрира, че аргументът, че досега парламентът не е давал тълкуване, бил по целесъобразност. Тя предложи тези, които смятат, че нормата на закона е ясна, просто да гласуват против питането до парламента. Посочи още, че тя лично е против да се отправя питане, защото според нея било напълно ясно какво се казва в закона. И Огнян Дамянов от Прокурорската колегия обясни, че няма да подкрепи идеята да се пита парламентът.

"Цялата общественост и гражданите разбраха към какво е насочена тази разпоредба, а само за нас е неясна, нещо, което е недостойно", коментира Олга Керелска. Нито един от присъстващите кадровици не подкрепи предложението да се пита парламентът.