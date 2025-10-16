ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Закопчаха кръчмар, дал алкохол на три момчета, едното стигна до болница

Дима Максимова

[email protected]

1980
Арест СНИМКА: Пиксабей

На 15 октомври е получен сигнал от центъра за спешна помощ за непълнолетно момче, което е опито с алкохол. Установено е, че в заведение в близост до гимназия в  Горна Оряховица 60-годишен жител на с. Върбица предложил алкохолни напитки на трима непълнолетни. Налял им уиски, за да почерпи за рождения си ден. Тийнейджърите обърнали по едно питие и се върнали в клас, но на единия му прилошало и учителите повикали линейка.  Шестнадесетгодишният тийнейджър е откаран в МОБАЛ - Велико Търново, но не е оставен за лечение, тъй като родителлите му са подписали декларация за отказ и го отвели у дома, уточниха за "24 часа" от  полицията.

Работата по случая продължава. Извършителят е задържан за срок до 24 часа.

В РУ Горна Оряховица е образувано ДП за престъпление по чл.193 ал.1 от НК.

