Почти овладяха пожара в металургичния завод "Стомана Индъстри" в Перник

Пожарът, който избухна вчера в металургичния завод „Стомана Индъстри", е почти овладян, съобщиха от Областната дирекция на МВР. И днес екипи на пожарната продължават работа на терен. На място са три противопожарни автомобила – два от Перник и един от Радомир. Дежурства ще се дават, докато ситуацията напълно се овладее.

Пламъците са обхванали метални отпадъци, предназначени за претопяване. По данни на полицията няма опасност за хората или за намиращите се в близост производствени помещения. Причините за инцидента все още се изясняват, като на този етап няма данни за умишлен палеж.

Екипи на РИОСВ - София следят обстановката и извършват замервания на въздуха. От инспекцията увериха вчера, че резултатите от проверките ще бъдат оповестени публично веднага след като бъдат готови.