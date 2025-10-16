ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

КМГ: Посещението на Илияна Йотова в Китайската мед...

Времето София 13° / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/21512042 www.24chasa.bg

Почти овладяха пожара в металургичния завод "Стомана Индъстри" в Перник

1820
Пожар Снимка: pixabay

Пожарът, който избухна вчера в металургичния завод „Стомана Индъстри", е почти овладян, съобщиха от Областната дирекция на МВР. И днес екипи на пожарната продължават работа на терен. На място са три противопожарни автомобила – два от Перник и един от Радомир. Дежурства ще се дават, докато ситуацията напълно се овладее.

Пламъците са обхванали метални отпадъци, предназначени за претопяване. По данни на полицията няма опасност за хората или за намиращите се в близост производствени помещения. Причините за инцидента все още се изясняват, като на този етап няма данни за умишлен палеж.

Екипи на РИОСВ - София следят обстановката и извършват замервания на въздуха. От инспекцията увериха вчера, че резултатите от проверките ще бъдат оповестени публично веднага след като бъдат готови.

Пожар Снимка: pixabay

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Регионални

Последно от

Български Фермер

Последно от

Здраве

Водещи новини

Завещание на седмицата: Като сме без делници, да не сме без понеделници