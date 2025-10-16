Министър Георгиев в Брюксел: До седмица поставяме на обсъждане 6 европейски директиви в областта на наказателното право

До седмица Министерство на правосъдието ще представи за обществено обсъждане текстове за транспониране на 6 европейски директиви в областта на наказателното право, чието прилагане е забавено с няколко години. Заради забавянето страната ни е заплашена с налагането на огромни имуществени санкции – първоначалният еднократен размер може да достигне 12 млн. лв. и да продължи със санкция до 18 000 лв. за всеки ден забава до пълното транспониране на всяка от директивите поотделно. С промените в НПК и специалните закони се укрепват процесуалните права на лица, които са заподозрени в извършване на престъпление, но все още не са привлечени като обвиняеми. Това е една от темите, по които разговаряха днес в Брюксел министърът на правосъдието Георги Георгиев и г-жа Ана Гайего, генерален директор на ГД "Правосъдие и защита на потребителите" в Европейската комисия.

Министър Георгиев официално е уведомил Европейската комисия, че законопроектът е финализиран и предстои обсъждането и приемането му от Народното събрание. Процесуалните права, които се уреждат са правото на адвокат, на правна помощ, на превод, на запазване на мълчание и правата на непълнолетните, в случаите, в които за лицата има данни или съмнения, че са взели участие в извършването на престъпление, но все още не са събрани достатъчно доказателства за повдигане на обвинение. С пълното транспониране на 6-те директиви, популярни като директивите за „заподозрените лица“, ще се превантира налагането на имуществени санкции от Съда на ЕС и бъдещи осъдителни решения срещу България в Европейския съд по правата на човека.

Георгиев информира г-жа Гайего за напредъка, който е постигнат по изпълнението на мерките по второ и трето плащане от Плана за възстановяване и устойчивост и действията по изпълнение на препоръките към България в Доклада за върховенство на закона. Двамата са обсъдили и изготвения от Министерство на правосъдието проект на Закон за прозрачност и почтеност в управлението, с който се регулира лобистите дейности и е част от ангажиментите по четвъртото плащане на ПВУ. Законопроектът е изпратен за цялостна предварителна оценка на въздействието и предстои публикуването му за обществено обсъждане.