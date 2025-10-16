Представят новото художествено осветление на "Конниците" в Търново за 40 г. на монумента

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Първият етап от новото художествено осветление на паметника „Асеневци" ще бъде представен на 21 октомври в чест на 40 г. от откриването на знаменития монумент, съобщи Нелина Църова, шеф на дирекция „Култура" в Община Велико Търново.

Текат проби на осветлението, тъй като има сигнали, че светлината се отразява в прозорците на отсрещните сгради по амфитеатъра над река Янтра.

„Оказа се, че свети в прозорците на хората, това ще бъде избегнато, но трябва да се започне отнякъде", обясни Църова.

Инициативата за изграждане на художественото осветление е на „Ротари клуб". Тя беше подкрепена и на Коледния благотворителен бал на кмета на община Велико Търново през декември 2024 г.

Знаковият за Велико Търново и България монумент, познат като "Конниците" е един от множеството атракции и обекти, открити преди 40 години във връзка с 800 години от въстанието на братята Асен и Петър. Част от тях са програмата "Царевград Търнов - звук и светлина" на Царевец, Художествената галерия, оперният фест "Сцена на вековете", Дворецът на културата и спорта.

Днес композицията е неразделна част от градската среда и символизира величието на Второто българско царство.