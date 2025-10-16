ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

12 г. затвор за баща, изнасилил малолетната си дъщеря

Темида

Окръжен съд Благоевград осъди на 12 години „лишаване от свобода" 40-годишен мъж, след като го призна за виновен в изнасилване.

Съдът призна за виновен 40-годишен мъж от град Петрич в това, че на 17 декември 2023 г. около 02:00 часа в къща, в гр. Петрич, се е съвкупил с дъщеря си, която е ненавършила 14-годишна възраст, като деянието е извършено чрез употреба на сила и заплашване.

Наказанието, което съдът му определи е 12 години „лишаване от свобода" при първоначален „строг" режим.

Присъдата не е окончателна и подлежи на обжалване и протестиране пред Апелативен съд - София в 15– дневен срок.

Темида

