Язовирът за питейна вода на Монтана и Враца се пълни, няма опасност от режим

Питейният язовир „Среченска бара" в Стара планина, от който се водоснабдяват Монтана, Враца и още двадесетина по-малки селища от двата региона, се пълни след дъждовете в началото на октомври. Това съобщи за БТА областният управител на Монтана Калин Хайтов.

В язовира в момента са събрани 12,6 милиона кубически метра вода при максимално възможен обем от 15,5 млн. куб. м вода. В последните дни притокът в язовира надвишава разхода с близо три пъти. Наличното количество гарантира, че в близките месеци няма да има режим на водата в селищата, които черпят от „Среченска бара", заяви областният управител. Той припомни, че в последните години в град Монтана не е имало режим на водата, а само в някои села, които са водоснабдяват от местни водоизточници. Режим е въвеждан заради намален дебит на тези водоизточници през летните месеци, но в по-големите селища на региона не е имало режим.

В язовир „Огоста", който е вторият по големина в България след „Искър", са събрани 165,4 млн. куб. м вода, при максимално възможен обем от 506 млн. куб. м вода. Язовирът има много свободен обем и може да поема още дълго идващи от склоновете на Стара планина води, дори и да завалят проливни дъждове. Заради сушата през лятото и до сега по бреговете на „Огоста" са се показали големи ивици земя. При дъждовете в началото на октомври нивото на язовира се е покачило съвсем малко, обяви Хайтов.