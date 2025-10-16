Две жени с опит в кражбите задигнали 5 бона от частен дом в Берковица

Две жени, изпечени в занаята, задигнали 5 000 лева от дома на 78-годишен дядо в Берковица, съобщават от ОД на МВР в Монтана. След успешните действия на полицията те са задържани в ареста. Жените в престъпното дуо са на 29 и 36 години. По-младата е от Берковица, а по-възрастната от град Сливен.

Вчера между 14 и 14,20 часа те успели да проникнат в дома на възрастния човек и да задигнат парите. Спипани са няколко часа по-късно. При претърсване на квартирата на жената от Сливен полицаите открили откраднатите пари.

По случая е образувано досъдебно производство.