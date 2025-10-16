В знак на приемственост и партньорство общината и Нестле България си размениха лопати, поставяйки началото на възстановяването на 65 декара опожарени гори в местността „Седми километър“

Стара Загора прие символа на инициативата на Нестле България - „Залесяваме активно“ – златната лопата, която пристигна директно от София, за да даде старт нановото издание на националния конкурс за възстановяване на опожарени горски територии.С реализацията на проекта ще бъдат възстановени 65 декара опожарена горав местността „Седми километър“ – едно от най-засегнатите места по време на мащабните пожари през лятото на 2024 г.

„Това не е просто залесяване – това е нашето общо обещание, че Стара Загора ще остане зелен град. Гордеем се, че ставаме част от националното движение „Залесяваме активно“ и благодарим на Нестле България за доверието и подкрепата. Тази инициатива ни обединява около една обща кауза – да върнем живота там, където огънят го е отнел,“ сподели по време на откриванетозам. кметът с ресор „Транспорт, екология, инвестиции и зелен преход“ на Стара Загора Радостин Танев.

Официалният стартна залесяването беше даден със символично засаждане на първите дръвчета от вида атласки кедър – вид, устойчив на високи температури и подходящ за местния климат. В засаждането се включиха представители на Община Стара Загора, доброволци, журналисти и екипът на Нестле България.

„Стара Загора ни спечели не само с мащаба и прецизността, заложена при изпълнение на проекта, но най-вече с духа и визията на хората, които истински се грижат за по-доброто утре на своите деца . До момента през „Залесяваме активно“ вече възобновихме 144 декара опожарени гори из цяла България, сега добавяме към „зелената карта“ на Нестле още 65 декара и продължаваме към следващата SOS кауза – за нас това е големият смисъл и на инициативата, и на конкурса– с постоянни и активни действия да подкрепяме българските общини, защото устойчивостта на първо място изисква устойчиво мислене и устойчиво поведение, а не еднократни действия. Само по този начин инвестицията в общото ни бъдеще може да доведе до реален резултат.,“сподели Теодор Георгиев, Мениджър „Право и съответствие“ и „Устойчивост“ в Нестле България, който ежегодно участва в журито, избиращо проекта-победител.

След връчването на златната лопата, представителите на Община Стара Загора на свой ред подариха лопата на екипа на Нестле– символичен жест на партньорството между двете институции, с който се поставя началото на колекция, проследяваща пътя на инициативата през различните български общини.

„Имам удоволствието да предавам тази лопата за трети път в ръцете на трети кмет и с всеки следващ път вълнението ми става все по-голямо,“допълни Нели Ангелова, Мениджър „Маркетинг“ на Нестле за България, при предаването на символа.

„Виждам как нашата мисия да залесяваме активно пострадалите региони на България прераства в национално движение, благодарение на ентусиазма и позитивната енергия на хората. За нас е чест да сме част от новото начало, което започва с всяко посято дръвче.“

Проектът „Залесяваме активно 2025“ предвижда поетапно възстановяване на терена в продължение на три години – с подготовка на почвата, засаждане на фиданки от сертифицирани разсадници и последващи грижи за поддържане на поне 70% прихващане на дръвчетата.

За инициативата „Залесяваме активно"

„Залесяваме активно" е дългосрочният ангажимент на Нестле България за възстановяване на горски територии, пострадали от пожари през последните години. Инициативата стартира през 2022 г. в отговор на опустошителните пожари в региона на София, където бяха възстановени 15 декара гори. През 2023 г. програмата продължи в Стамболово с възстановяването на 31 декара, а през 2024 г. достигна Твърдица, където бяха залесени 110 декара опожарени територии.

Сега, през 2025 г., златната лопата пристигна в Стара Загора, където ще бъдат възстановени 65 декара гори в местността „Седми километър". До момента в рамките на инициативата са засадени над 100 000 фиданки върху общо 221 декара в четири български общини. Програмата е част от глобалната мисия на компанията за засаждане на 20 милиона дървета до 2030 г.