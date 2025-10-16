Гроб на млада жена с много накити от II в. откриха край Тополовград

Археолози, под ръководството на Даниела Агре и Деян Дичев, разкриха непокътнат гроб на млада жена от началото на II век край с. Капитан Петко войвода, съобщиха от Община Тополовград. Това става в рамките на спасителни разкопки, финансирани от Министерството на културата.

Специалистите са установили, че погребението е извършено по ритуала кремация на място, като тялото е било положено върху специално дървено ложе, в зидана тухлена гробна камера, покрита с тухлен свод. Сред находките се открояват масивни златни обеци, полусферични златни апликации, открити в областта на главата, златна аграфа-брошка с релефно женско изображение. Тя е изключителна по своето изящество, без аналог у нас. Подобен накит е познат от погребението на Креперия Трифена в Рим, което говори за високия социален статус на погребаната, отбелязват от Общината.

Други открити артефакти са бронзова масичка тип трипод с крака във формата на митични сирени, изключително рядка находка за територията на Римската империя, тоалетно сандъче, както и стъклени и керамични съдове, хурка от кост и кожени обувки. В областта на главата е открита и бронзова монета на император Траян (98–117 г.), т.нар. „Харонов обол", оставяна според вярванията, за да заплати душата на покойника на лодкаря Харон за преминаване в отвъдното.

Новите находки ще бъдат експонирани в новоизградената зала - трезор в музея в Тополовград, а официалното откриване на изложбената зала ще бъде на 1 ноември.