"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

18-годишен потроши кафе автомат с макетен нож в Лом.

Деянието е извършено по хулигански подбуди на 29-ти септември. В РУ - Лом постъпила жалба от собственика на автомат марка Саеко 500, поставен на улица . По случая е заведена преписка за престъпление. От проведените оперативно- издирвателни мероприятия на служители на дежурна група 1 се установило, че автор на деянието е 18 годишен от село Горна Ковачица, област Монтана.

От допълнителна проверка по случая става ясно, че същият е извършител на множество криминални престъпления. В снетото сведение лицето прави пълни самопризнания за извършеното.

Щетата е в процес на изясняване. Работата по случая продължава в РУ-Лом.