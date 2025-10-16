ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

"Манчестър Юнайтед" иска италиански национал

18-годишен потроши кафе автомат с макетен нож в Лом

18-годишен потроши кафе автомат с макетен нож в Лом. 

Деянието е извършено по хулигански подбуди на 29-ти септември. В РУ - Лом постъпила жалба от собственика  на автомат марка Саеко 500, поставен на улица . По случая е заведена преписка за престъпление.  От проведените оперативно- издирвателни мероприятия на служители  на дежурна група 1 се установило, че автор на деянието е 18 годишен от село Горна Ковачица, област Монтана.

От допълнителна проверка по случая става ясно, че същият е извършител на множество криминални престъпления. В снетото сведение лицето прави пълни самопризнания за извършеното.

Щетата е в процес на изясняване. Работата по случая продължава в РУ-Лом.

