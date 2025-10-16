Драма във "Величие": 8 депутати се опълчиха на Ивелин Михайлов, той се разграничи от тях

Осемте депутати на "Величие", които тази сутрин се регистрираха при проверката на кворума в парламента може да бъдат изключени от парламентарната група, или да бъдат санкционирани. Поводът - решението им да се обозначат като присъстващи за днешния парламентарен ден.

"Разграничавам се от осмината депутати, които днес се регистрираха за работа на Народното събрание. Причината да го направят е нежеланието да им бъдат орязани някакви парите. Те трябва да се извинят на избирателите", обяви чрез видео обръщение във фейсбук лидера на "Величие" Ивелин Михайлов. Хората му бяха част от 71-те депутати, които се регистрираха днес. И вчера, и днес самият Михайлов така и не се появи в парламента. С решението си осмината "унищожават всичко, сътворено от партията".

"Обещахме да покажем друга етика и морал. Изрично говорихме, че не трябва да се регистрираме, въпросът е принципен. Получаваме средства, за да свършим работа за народа, а докато не го направим, не бива да взимаме пари", ядоса се той на депутатите. Ако парламентът не работи, народните представители не получават възнаграждение за съответния ден. "Лично съм се отказал от всички пари, които честно съм изкарал през живота си. Търпя унижения всеки ден, жена ми и децата. над 1000 семейства търпят унижения и финансови несгоди заради това правителство", настоя депутатът.

"Не знам как ще компенсират това нещо, но аз нямам желание да работя по този начин с хора, които така дребно и елементарно мислят за жълти стотинки. Те трябва да се извинят на избирателите. Тези осем души се изплюха върху доверието на хората", заяви лидерът на "Величие".

Формацията има общо 10 народни представители.