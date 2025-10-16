Рецидивист е арестуван за кражба на портмоне с пари и банкови карти от болницата в Перник

Рецидивист е задържан и привлечен като обвиняем за кражба, съощиха от ОДМВ Перник.

На 11 октомври около 13 ч. на тел. 112 бил подаден сигнал за кражба на дамско портмоне от отделение в пернишката болница. По данни на медицинската служителка в него е имало малка сума пари и кредитни и дебитни карти. Има данни, че извършителят е изтеглил суми пари от банкомати, което е в процес на установяване. Криминалисти от Първо РУ предприели незабавни действия за установяването му. Преди ден белезниците щракнали около ръцете на 52-годишен мъж от софийското с. Яна. Той е криминално поровен и познат на органите на реда с множество кражби и нерегламентирано теглене на пари с откраднати банкови карти. Излежавал е и ефективни присъди за подобни престъпления, извършвани в различни градове на територията на страната.

Последният идентичен случай като в Перник е от гр. В. Търново, а предният е от гр. Сандански. След събрани достатъчно доказателства е привлечен като обвиняем и с постановление на наблюдаващ прокурор е задържан за срок до 72 часа. Предстои внасяне на искане в съда, за налагане на най-тежката мярка за неотклонение „задържане под стража".