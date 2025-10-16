ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

"Манчестър Юнайтед" иска италиански национал

Шофьор на камион с боклук наби перничанин, подал сигнал за нарушения

Шофьор на камион с боклук наби перничанин, подал сигнал за нарушения. СНИМКА: PIXABAY

Перничанин е задържан за причиняване на телесна повреда по хулигански подбуди. Инцидентът е станал в сряда малко преди 12 ч., когато на тел. 112 бил подаден сигнал от водач на камион, извършващ комунално-битови дейности на територията на общ. Перник. По негови данни мъж изхвърлил строителни отпадъци в специализирания камион и след като му направил забележка, последвали удари в областта на бъбреците и извиване на ръка.

Полицаи от Първо РУ- Перник установили и задържали предполагаемия извършител - 47- годишен перничанин.

Наложена му е полицейска мярка за срок до 24 ч. и е образувано бързо производство по чл. 131, ал. 1, т. 12 от Наказателния кодекс, работата по което продължава под надзора на прокуратурата.

