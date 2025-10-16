Дете е с опасност за живота, покатерило се на електрически стълб в голямото междучасие

Дете е получило токов удар, след като се покатерило на електрически стълб в софийското село Лопян.

Сигналът е получен около 10.40 часа в сряда в РУ-Етрополе. На място веднага били изпратени полицейски служители и екип на Спешна помощ.

Според първоначалните данни по време на голямото междучасие група деца са се отправили по черен път в посока гробищния парк на селото. Две от тях са се покатерили на електрически стълб, като едно от тях е получило токов удар. Виковете за помощ на децата били чути от работници в двора на училището, които успели да ги свалят, а медицинският специалист на училището оказал първа помощ, предаде Нова.

Пострадалото момче е настанено за лечение в столична болница с 26% изгаряне, в термичен шок, с опасност за живота. По случая е образувано досъдебно производство.