Пиян без книжка помете 3 коли във Войводиново, добре наквасена шофьорка се заби в дърво в Асеновград

Срещу двамата се водят бързи производства

Пиян водач без книжка предизвика катастрофа с материални щети във Войводиново, съобщават от полицията. В първия час на днешния ден екип на РУ-Труд бил насочен към сигнал за блъснати три паркирани автомобила от микробус „Ситроен". Проверката установила, че зад волана бил 24-годишен младеж без свидетелство за правоуправление, а дрегерът отчел, че той е под въздействие на алкохол над 1,8 промила. Извършителят отказал да даде кръвна проба за химически анализ.

Вчера следобед на подобен сигнал се отзовали и служителите на реда в Асеновград, където лек автомобил БМВ излязъл вляво извън пътното платно и се блъснал в дърво и в метална конструкция. Оказало се, че 21-годишната шофьорка също е употребила алкохол – около 1,7 промила. Двамата са задържани за едно денонощие, а по случаите се водят бързи производства.