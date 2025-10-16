INSAIT и България с огромен успех на топ световен форум за изкуствен интелект в САЩ

INSAIT е с 14 приети статии в ICCV, водеща световна конференция за изкуствен интелект. На нея INSAIT ще представи България с щанд до компании като Google, Waymo, Meta и Sony

Институтът за компютърни науки, изкуствен интелект и технологии (INSAIT) към Софийския университет „Св. Климент Охридски" отбелязва огромен успех на една от най-престижните световни конференции в областта на компютърното зрение и изкуствения интелект – ICCV 2025, която ще се проведе следващата седмица в Съединените щати. Очаква се събитието да събере над 10 000 водещи учени и експерти от цял свят, съобщиха от INSAIT.

Тази година INSAIT ще бъде представен с 14 приети научни публикации, включително една устна презентация (в топ 2% от всички приети статии) и две отличени като „highlight" – сред най-високите признания на конференцията. Освен това институтът е съорганизатор на един уъркшоп и две международни научни предизвикателства, съвместно с водещи световни академични и индустриални партньори, сред които Станфордският университет, ETH Цюрих, Nvidia, Microsoft и Google.

Разработките обхващат някои от най-иновативните и горещи направления в съвременния изкуствен интелект – мултимодално и триизмерно разбиране на сцени, устойчиво сегментиране, проследяване на обекти и интеграция между визуална и езикова информация. Тези резултати поставят основите за развитието на следващото поколение автономни системи, роботи и интелигентни технологии за възприятие.

Посетителите на ICCV 2025 ще могат да посетят щанда на INSAIT (№405), разположен в непосредствена близост до тези на водещи технологични компании като Google, Waymo, Meta и Sony. Повече от десет изследователи от института ще бъдат на място, за да представят своите разработки, демонстрации и възможности за сътрудничество и работа в INSAIT в България.

С този успех INSAIT продължава да утвърждава България като значим център за научни открития и иновации в областта на изкуствения интелект и високите технологии.