ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

"Манчестър Юнайтед" иска италиански национал

Времето София 14° / 14°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/21513165 www.24chasa.bg

ДПС-Ново начало ще променя закона за НСО, за да може Радев да се откаже от охраната си

6824
Румен Радев СНИМКА: Георги Палейков

ПГ на ДПС-Ново начало разрешава Радев да се откаже от личната си охрана от НСО. Това става с промяна в Закона за НСО, с която се дава възможност охраняемите лица - председател на НС, президент и премиер да се откажат от личната си охрана. Законопроектът беше внесен днес в Народното събрание. Това съобщиха от пресцентъра на ДПС-Ново начало. 

Промяната е в отговор на заявката на президента Румен Радев, че има желание да се откаже от охраната си, но Законът не му позволява.

Промяната предвижда възможността за личен акт на отказ, с декларация пред началника на НСО.

"Заедно с това, Румен Радев е редно да престане да използва всички ресурси на президентската институция за изграждането на личния си политически проект, а мъжки да подаде оставка от поста и да се заеме с партията си, заедно със семейството си и съветниците си милионери.

Недопустимо и неморално е администрацията на президентската институция да се ползва като терен за реализацията на лични амбиции, нито професионалната НСО е допустимо да бъде превръщана в лична прислуга на самозабравил се егоцентрик", пише в позицията на партията. 

По-рано в четвъртък президентът Радев изпрати писмо до шефа на НСО, в което заявява, че ще пътува с личния си автомобил за служебни ангажименти, след като депутатите решиха, че автомобилите на НСО няма да бъдат използвани от администрацията на президентската институция.

По-късно на празника на авиацията Радев коментира, че по закон няма право да се откаже от личната си охрана и ако депутатите приемат такъв закон, той ще се откаже от нея. 

Румен Радев СНИМКА: Георги Палейков

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Политика

Последно от

Български Фермер

Последно от

Здраве

Водещи новини

Завещание на седмицата: Като сме без делници, да не сме без понеделници