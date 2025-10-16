Шофьорът на автобуса е причинил катастрофата с таксиджия в Кючука рано тази сутрин

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Движението по ул. "Скопие" вече е възстановено

Водачът на автобуса е причинил катастрофата на ул. "Скопие", при която пострада тежко таксиметров шофьор рано тази сутрин, съобщиха от МВР. Шофьорът, който возел хора, е навлязъл частично в насрещната лента и е ударил таксито.

Алкохолните проби на двамата шофьори са отрицателни, а произшествието е отработено по административен ред. Вече е възстановено и движението по улицата.

Сигналът за инцидента е подаден около 6:30 часа сутринта. Шофьорът на таксито беше откаран в болница с наранявания.