"Манчестър Юнайтед" иска италиански национал

Шофьорът на автобуса е причинил катастрофата с таксиджия в Кючука рано тази сутрин

Катастрофа между такси и автобус е станала рано тази сутрин в Пловдив.

Движението по ул. "Скопие" вече е възстановено

Водачът на автобуса е причинил катастрофата на ул. "Скопие", при която пострада тежко таксиметров шофьор рано тази сутрин, съобщиха от МВР. Шофьорът, който возел хора, е навлязъл частично в насрещната лента и е ударил таксито.

Алкохолните проби на двамата шофьори са отрицателни, а  произшествието е отработено по административен ред. Вече е възстановено и движението по улицата.

Сигналът за инцидента е подаден около 6:30 часа сутринта. Шофьорът на таксито беше откаран в болница с наранявания. 

Катастрофа между такси и автобус е станала рано тази сутрин в Пловдив.

