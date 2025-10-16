Пловдивчанин от групата, прала милиони от порно, не говорел български - делото пропадна

Митко Бошнаков живял 16 г. във Великобритания и поиска преводач от и на английски

Заседанието по мярката за неотклонение на Атанас Благоев, Асен Бошнаков, Петър Палазов и Митко Бошнаков, обвинени в пране на пари през порносайт, беше отложено, тъй като се оказа, че последният не говорел достатъчно добре български. Адвокатът на 22-годишния пловдивчанин - Йордан Давчев, поиска от Апелативния съд да назначи преводач от английски, понеже клиентът му почти не разбирал български език.

"Той е живял 16 г. в Англия, там е завършил и училище", уточни защитникът. Магистратите дадоха почивка, след което стана ясно, че няма свободен преводач и мярката беше отложена за утре сутрин. Съставът попита адвокат Давчев как точно се е разбрал с клиента си и го посъветва да преведе пълномощното, което е единствено на български език.

Както "24 часа" вече писа, четиримата мъже бяха оставени в ареста на първа инстанция. Според прокуратурата те са участвали в организирана престъпна група за пране на пари от порносайт. Част от тях набирали еротични моделки, които създавали снимки и видеа, а парите от клиентите се насочвали към сметки на задържаните. Те не плащали данъци, а купували имоти, скъпи коли и злато.

По време на заседанието в Окръжния съд стана ясно, че сигналът за случващото се бил получен от Англия преди няколко месеца. От дейността били генерирани милиони долари, а в пловдивски хотел били снимани и непълнолетни момичета. Вчера пък четиримата получили още обвинения.