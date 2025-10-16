Новата МГ в Пловдив - като птица с два учебни корпуса, паркове, зала и 37 млн. лeва (Снимки)

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Строителството ще е на 4 етапа и за две години може да приключи, ако се намери финансиране

Два учебни корпуса с разперени криле като птица ще наподобява новата Математическа гимназия в Пловдив. Това става ясно от визуализацията на предпроекта, представен в общината от именития архитект Тодор Абаджиев. Негово дело са зала Колодрума и новия олимпийски басейн.

"Сградата представлява сърце (учебните корпуси), лице (администрация и библиотеки), мостове (три топли връзки), зона за хранене и за спорт, вътрешен двор с атриум, площадно пространство, парк, 340 места за велосипеди и два паркинга за общо 140 автомобила", обясни арх. Абаджиев. Новата Математическа гимназия в Пловдив е с много пространства за контакти между учениците.

Строителството ще е на 4 етапа, като първият предвижда учебен корпус с административна част и физкултурен салон, вторият корпус ще е на следващия етап, третият предвижда хранителена зона, а четвъртият - професионална зала с 600 седящи места.

"С технологията, по която ще се строи - без леене на бетон, може да стане за 2 години", увери архитектът.

"Имаме осигурено финансиране за стартиране на работата, не очаквайте от нас да кажем кога ще е напълно готова", посочи кметът Костадин Димитров. Три топли връзки подобно на мостове ще свързват двата учебни корпуса в новата Математическа гимназия в Пловдив.

Повече от 30 г. се говори за нова Математическа гимназия в Пловдив. В момента има отпуснати от МОН 7,5 млн. лева, но освен за нея, те са и за още две училища - "Патриарх Евтимий" и "Княз "Александър Първи".

Кметската администрация твърди, че по време на строителството ще търси останалите траншове. Инвестицията се изчислява между 30 и 37 милиона лева.

Теренът е в район "Тракия", близо до хотел SPS.

Абаджиев уточни, че за изработването на проекта са посетили Швеция, Дания, Сингапур и САЩ, за да почерпят опит. "Там навсякъде са избегнати затворените комплекси, където ученикът няма опция да се движи. При нас всеки корпус ще е със своя функция - дълги коридори с много стаи. Между двата корпуса ще е административният сектор", посочи архитектът.

От картинките, които показа, се виждат широки стълбища, просторни фоаиета, зони за социални контакти на учениците, светли и просторни кабинети, които наброяват 64. Ще има кафене за преподаватели, голяма учителска стая. Дворни пространства са предвидени в новата МГ в Пловдив.

Откъм самия булевард "Санкт Петербург" ще бъде прокарано локално платно, където родителят да спира и да оставя детето си и оттам да продължава.

"Нашите сметки предвиждат след завършване на първия етап да бъдат преместени 750 ученици", обясни арх. Абаджиев. Директорката на МГ Веселина Карапеева обаче обясни, че имат 1200 ученици, които са на двусменен режим. В момента те съжителстват с ОУ "Драган Манчов", където учат още 800 деца.

"Като визия ми харесва - иновативна, съвременна, отговаря на изискванията и се надявам нещата да се случат", посочи директорката. И попита ще има ли към кабинетите така наречените хранилища. Абаджиев отговори, че са предвидени малки складчета за съхранение на учебни материали. А къде ще правим училищни тържества, дипломирания, попита Карапеева.

Беше й обяснено, че аулата е предвидена чак за четвъртия етап на строителството. В новата МГ са обособени места за отдих, вътрешни дворове, зони за контакти.

"Такива учебни заведения сме виждали по света. Другаде в България няма", коментира Борис Халачев, бивш възпитаник на МГ и родител, чието дете в момента учи там.

Според зам.-кмета Владимир Темелков първата копка може да бъде направена през април-май догодина и успоредно да се търси финансиране.

"Този комплекс ще стане емблематичен за Пловдив", убеден е архитектът.

Проектирани са игрища в двора на новата МГ на Пловдив. Арх. Тодор Абаджиев показва как ще изглежда новата Математическа гимназия в Пловдив. Снимка: Радко Паунов Този комплекс ще стане емблематичен за Пловдив, убеден е архитект Тодор Абаджиев. Снимка: Радко Паунов