"Манчестър Юнайтед" иска италиански национал

Хванаха трима иманяри с много антики край Нови пазар

Антични предмети. СНИМКА: Архив

Криминалисти от полицейското управление в Нови пазар задържаха трима иманяри на място, по време на разкопки. Около 14:30 часа вчера при обход и наблюдение над археологически обект в село Войвода криминалисти забелязали трима, единият от които обследвал района с металдетектор. Установена е самоличността им- жители на Каспичан на 23, 43 и 62 години. Намерени и иззети на място са три металдетектора, шест лопати около 50 обекта, с вид на антични. В дома на 62-годишния криминално проявен и осъждан са извършени процесуално-следствени действия, в хода на които са намерени около 1000 предмета, с белези на културно-исторически ценности, които не са идентифицирани и регистрирани по съответния ред. Иззети са, предстои да бъдат извършени допълнителни огледи и експертизи.

Тримата са задържани за срок до 24 часа в полицейското управление в Нови пазар. За извършено престъпление по чл. 277 ал. 1 от НК е образувано досъдебно производство.

