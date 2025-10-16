Депутатите от "Величие" се извиниха на Ивелин Михайлов, били единни

Като "комуникационна грешка" определиха поведението си депутатите от "Величие", които тази сутрин осигуриха 8 гласа за кворума на днешния ден. Решението им обаче бе последвано от остра реакция на лидера им Ивелин Михайлов във фейсбук, който поиска извинение и заяви, че не иска да работи с такива хора.

Шестима депутати дадоха извънредно изявление, а Мария Илиева настоя, че са провели заседание на парламентарната група, говорили по телефона и с Ивелин Михайлов. "Искаме да кажем на всички, които са се почувствали засегнати от нашето гласуване, че наистина допуснахме грешка, комуникационна грешка и се регистрирахме", заяви тя.

"Инструкциите на г-н Михайлов винаги са били да се регистрираме след като присъстващите в залата станат 121 човека, за да не създаваме излишно кворум", призна Илиева. И добави, че застават плътно зад Михайлов.

"Извиняваме се чистосърдечно ако се чувстват засегнати. Никой не е имал лошо намерение нито към г-н Михайлов, нито към тези, които стоят зад него и зад всички нас. трикратно се извиняваме. Ще подобрим комуникацията помежду си, за да не се стига до такива недоразумения", обеща депутатката. Ситуацията определи като недоразумение и буря в чаша с вода. Обединени сме, заедно сме, настоя Илиева.