Ангел Ангелов и Димитър Пехливанов са новите зам.-окръжни прокурори на Пловдив

24 часа Пловдив онлайн

Ангел Ангелов и Димитър Пехливанов встъпиха в длъжност като зам.-административни ръководители на Окръжната прокуратура.

Ангел Ангелов и Димитър Пехливанов встъпиха в длъжност като зам.-административни ръководители на Окръжната прокуратура в Пловдив, съобщиха от държавното обвинение. Това става след като Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет освободи Галин Гавраилов и Галина Андреева-Минчева от заеманата длъжност „заместник-окръжен прокурор" на Пловдив. Те са преназначени като редови обвинители в същата прокуратура.

На официална церемония, на която присъстваха и.ф. апелативният прокурор Тихомир Стоев, ръководителката на окръжните обвинители Ваня Христева и други съдебни служители бяха представени новите прокурори на окръжното обвинение.

Ангел Ангелов до момента е бил прокурор в Районната прокуратура в Кърджали, а Димитър Пехливанов – зам.- административен ръководител на Районната прокуратура в Пловдив.

И.ф. апелативен прокурор Тихомир Стоев и окръжният прокурор Ваня Христева пожелаха здраве и успешна професионална реализация на двамата заместник административни ръководители.

