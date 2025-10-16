Асен Василев поиска да бъде разпитан по делото срещу Благомир Коцев, съдът отказа

Прокуратурата внесе 2 тома нови доказателства

Асен Василев няма да бъде разпитан по делото срещу кмета на Варна Благомир Коцев. Искането на защитата на Коцев бе отхвърлено от Софийския апелативен съд, който в момента гледа молбата на градоначалника да излезе от ареста с по-лека мярка за неотклонение. Той беше задържан на 8 юли и обвинен за участие в организирана престъпна група с цел извършване на длъжностни престъпления и подкуп.

Миналия петък – 10 октомври, Софийският градски съд отказа да го пусне на свобода.

Съдебното заседание днес започна с искане от страна на защитата за отвод на председателя на състава - Красимира Костова, защото тя е бивш съдия в Специализирания съд, закрит по инициатива на "Продължаваме промяната", което я правело "предубедена". Адв. Ина Лулчева поиска отвод и на прокурор Калин Близнаков. Причината - предния път той си позволил да обвини адвокатите, че упражняват влияние върху свидетели.

Съдът обаче не се отведе и прие нови 2 тома доказателства, представени от държавното обвинение. Прокурор Близнаков пък посочи, че в нито един момент не е отправял обвинения към защитата за натиск на свидетели.

Адвокатите на Коцев представиха няколко искания, сред които и заверено копие от искане на Асен Василев да бъде разпитан по делото заради "замесване на името му в съдебното производство". По-конкретно адв. Ина Лулчева посочи въпросът дали е имал разговори с Николай Стефанов.

"Този неизвестен депутат съществува вече 11 месец", допълни тя.

Съдът отхвърли искането за разпит на Василев с мотива, че в гледането на мярката за неотклонение това е недопустимо.