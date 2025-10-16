Мъж и жена разбиха и ограбиха арт магазин в центъра на София. Собственикът на магазина споделя, че това е поредният вандализъм в района на магазина му за последния месец.

Инцидентът е станал на 12 октомври късно вечерта, като охранителни камери са заснели как двама чупят витрината и вратата на магазина, след което влизат и взимат различни вещи от вътрешността му.

„Аз не бях тук. Обадиха ми се хората, които живеят отгоре, и казаха, че има взлом, разбита е галерията. Когато пристигнах, полицията вече беше дошла, защото, доколкото разбрах, същите тези хора са разбили и друг магазин малко по-рано на „Граф Игнатиев" по същия начин", разказа за Нова Пепи Арбов.

Според него униформените са реагирали изключително бързо:

„Полицията дойде почти веднага – може би две-три минути след сигнала. Аз пристигнах след около десетина минути. Цялата витрина беше съборена – огромна, четири метра на два. Не знам как са оцелели тези хора. Това е тежест от близо 500 килограма. Истински късмет, че не се стигна до нещо по-лошо".

Арбов предполага, че става дума по-скоро за вандалски акт, а не за целенасочен обир.

„Според мен не е било умишлено. Просто вандалщина, която тук се случва често. Имаме записи, на които се виждат хора под влияние на субстанции. Нормален човек не би тръгнал така да троши витрини посред нощ", смята мъжът.

След разбиването извършителите са взели няколко дребни предмета и бижута, предлагани от местни приложници, както и малък грамофон, използван за музика в галерията.

„Не са скъпи неща. Откраднали са някакви дреболии, които после събирах по улицата. Грамофона го намерих до кофите, а една пластика – малко по-надолу. Явно са се изплашили и са ги хвърлили."

Собственикът признава, че е прекарал два дни в магазина, за да пази мястото, докато се намери фирма за остъкляване: „Едни ми даваха срок седмица, други – петнайсет дни. За щастие намерих хора, които реагираха бързо и възстановиха витрината. Но чувството е много неприятно – влизат в мястото, с което се прехранваш, и го рушат".

По думите на Арбов, това не е изолиран случай.

„Тук по „Цар Шишман" колегата от книжарницата също има записи на хора, които чупят витрини посред бял ден. Предоставили сме ги на полицията. Всичко се случва буквално пред министерството, в района на църквата – тук се случват доста неприятни неща", споделя още той.

От СДВР потвърдиха, че е образувано досъдебно производство и се работи активно по идентифициране на извършителите. Полицията разполага с видеозаписи и свидетелски показания.