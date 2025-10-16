Пиян шофьор с положителен тест за наркотици отнесе спирка, бягайки от полицията

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Шофьор с близо три промила алкохол и положителен тест за наркотици отнесе автобусна спирка след опит да избегне полицейска проверка.

Случаят е от Мездра. Няма пострадали, а само материални щети.

Около два следобед на 15 октомври полицейски патрул на Районното управление в Мездра се опитал да спре автомобил. Вместо да спре, водачът поел с висока скорост по международния път в посока Враца. Проследен е на безопасно разстояние от органите на реда, които откриват колата паднала в дере на входа на село Моравица.

„С огромна скорост, по-нагоре е отсякъл едната тръба на табелката, която е за отбивката за село Моравица и се е врязал буквално в спирката“, посочи пред bTV Росен Ценов, кмет на село Моравица.

Пробата с дрегер на 50-годишния мъж отчела 2.86 промила в издишания въздух. Полевият тест за наркотици е положителен за канабис.

„Беше видимо пил, неадекватен, каза, че с около 160 км е карал. Единственото, което е, благодарим на Господ, че не е имало чакащи, щото доста хора чакат тука за работа, за Враца, ученици“, каза още кметът.

Нарушителят е от Враца, той е задържан за 24 часа, автомобилът му е иззет.

По случая е образувано бързо производство.