Шефката на РЗИ в Търново за поисканата оставка: Не бива институции да бъдат употребявани за политически цели

"Не бива институции, които се отнасят сериозно и отговорно към работата си, да бъдат употребявани за политически цели и поставени под политически натиск." Така директорът на РЗИ - Велико Търново д-р Евгения Недева отговори на проф.Костадин Ангелов, който в сряда поиска незабавната й оставката заради бездействие и липса на загриженост към здравето на търновци, тровени от предприятието за дървесни плоскости "Кроношпан".

Търпението на Велико Търново е изчерпано! Това написа в своя фейсбук публикация депутатът от ГЕРБ-СДС и председател на здравната комисия в парламента.

"Днес посетих града. Разговарях с всички кметове от ГЕРБ в областта, с общинските съветници и нашите симпатизанти.

Говорихме за най-болезнената тема - въздухът, който дишаме и замърсяването, идващо от „Кроношпан".

Хората се задушават, децата растат в смог, а институциите мълчат, заявява проф.Ангелов. Той настоява за незабавна оставка на д-р Недева и шеф в РИОСВ и дава 7-дневен срок, преди да поиска ресорните министри - на здравеопазнавето и околната среда, да освободят постовете си.

"От 10 години съм директор на Регионална здравна инспекция (РЗИ) – Велико Търново, която осъществява и организира държавната здравна политика на територията на областта. Опазване на здравето на хората е основно наше задължение и дейността на инспекцията е изцяло насочена в тази посока", започва позицията на д-р Евгения Недева, публикувана на фейсбук страницата на РЗИ.

"Познавам и уважавам проф. Ангелов като министър на здравеопазването. Работих под негово ръководство, докато областта ни беше изправена пред най-голямото предизвикателство – пандемията от COVID-19. Както тогава, така и сега, стриктно сме следвали законите и указанията на Министерството на здравеопазването", припомня здравната шефка.

Тя допълва, че РЗИ няма апаратура за измерване на атмосферни замърсители. Инспекцията участва в процедурите по оценка на здравния риск при извършване на екологични оценки (ЕО) на планове и програми и оценки за въздействие върху околната среда (ОВОС) на инвестиционни предложения. Изграждането и експлоатацията на нови инсталации и съоръжения за промишлени дейности обаче се разрешават след издаването на комплексно разрешително. Компетентен орган по издаването му и контрола по изпълнение на постановените в него условия е МОСВ, чрез съответната регионална инспекция по околна среда. РЗИ – Велико Търново няма правомощия и компетентности за осъществяване на контрол и проверки на територията на предприятието.

Д-р Недева посочва, че според постъпила информация на 08.08.2025г. от РИОСВ при провеждания мониторинг от страна на оператора и от страна на контролния орган (РИОСВ) не се наблюдава надвишаване на нормите, съгласно екологичното законодателство. За да се направи оценка на здравния риск от дейността е необходима да има доказана експозиция на вредни емисии в атмосферния въздух и установени наднормени стойности на атмосферни замърсители.

Въпреки това РЗИ е изискало протоколи от проверки и измервания на атмосферния въздух, включително, за замърсители причина за миризми за тригодишен период, както за „Кроношпан България" ЕООД, така и за всички потенциални източници на замърсяване в региона.

"Получената днес информация не съдържа данни за наднормени стойности вредни вещества в атмосферния въздух, регламентирани в съответната нормативна база и в комплексното разрешително на „Кроношпан България" ЕООД, както и данни, че има регистрирани превишения на нормите за качеството на атмосферния въздух за измерените газообразни замърсители (серен диоксид, азотни оксиди, въглероден оксид и озон) и ФПЧ10. Няма данни за измервания на общ органичен въглерод, който е показател за наличие на миришещи вещества във въздуха", категорична е д-р Недева.

Тя допълва, че получената информация ще бъде анализирана и съпоставена със здравно-демографския анализ на населението и с данните за здравословното състояние на работещите.

От публикуваната позиция не става ясно има ли намерение д-р Евгения Недева да подааде оставка.