60 полицаи, 5-има прокурори и данъчни разбиха банда, ощетила бюджета с 30 млн. лева

Димитър Мартинов

Прокурор Десислава Петрова

С 30 млн. лева е ощетила бюджета банда, която не плащала данъци и мито, а доставяли стоки от Китай. Тя е разбита при акция на ГДБОП, Софийската градска прокуратура и НАП. Китайско карго с избягване на плащане на мито и ДДС.

Групата действала от 2023 г. За да я задържат, работили 60 разследващи полицаи, петима прокурори и служители на НАП, съобщи зам.-градската прокурорка на София Десислава Петрова. 24 души са задържани, 8 са обвинени. Двама се издирват, добави тя. 

Бандата е хваната на 14 октомври. Имало е над 100 действия по разследването, сред които 90 претърсвания и изземвания, огледи и обиски след предварително разрешение на съдия. Иззети са тефтери, часовници, дебитни карти, над 300 000 лв.  Разследването е от началото на юли, има и разпити на анонимни свидетели.

Бандата контролирала канал за доставка на китайски стоки - дрехи, чанти, обувки. След директно договаряне с производители, те  отивали в Пирея, Гърция, а оттам до България с камиони. Чрез контролирани дружества с порочни документи и избягване плащане на данъци и акцизи, обясни зам.-шефът на ГДБОП Йордан Пешев. 

