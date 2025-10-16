Съвместното командване на специалните операции ще отбележи тържествено Деня на военния парашутист

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Съвместното командване на специалните операции (СКСО) ще отбележи на 17 и 18 октомври Деня на военния парашутист и 81 години от сформирането на Парашутната дружина. Годишнината ще бъде отбелязана с тържествена програма, която включва на 17 октомври официални церемонии в Пловдив и на 18 октомври - поднасяне на венци и цветя в памет на загиналите парашутисти в София. Поканени са военното и политическото ръководство на Министерството на отбраната представители на държавни институции, местната власт, обществени организации, военнослужещи, ветерани, граждани. Това съобщиха от пресцентъра на министерството на отбраната.

Парашутната дружина е създадена през 1943 г. като първото българско формирование, подготвено за въздушно-десантни действия. На 18 октомври 1944 година нейните бойци влизат в първата си битка, в която проявяват смелост и себеотрицание при изпълнението на поставените задачи. Денят на военния парашутист е израз на признателност към поколения български воини и символ на доблест, мъжество и професионализъм.

ПРОГРАМА

17 ОКТОМВРИ, ПЛОВДИВ

10.00 – 10.45 ч Тържествен строй по случай деня на Военния парашутист;

10.45 - 11.15 ч Благодарствен молебен, поднасяне на венци и цветя пред параклиса на СКСО;

11.15 ч - Спортен празник;

17:30 ч - Тържествен концерт на Военния духов оркестър на СКСО – площад „Стефан Стамболов" пред Община Пловдив

18 ОКТОМВРИ, СОФИЯ

10.30 - 11.00 ч Военен ритуал и заупокойна молитва на Алеята на парашутиста в Централни Софийски гробища;

12.30 - 13.00 ч Тържествен военен ритуал пред паметната плоча на загиналите парашутисти на площад „Народно събрание"