Новата система ДОАС започна да публикува данни за въздуха на сайта на Община Русе

Общественият съвет по околна среда започна новия си мандат със заседание, в което включи две много важни за русенци теми - въведената система ДОАС, която измерва качеството на въздуха, и постигнатите резултати по време на българо-румънската среща за изграждането на инсинератор в Гюргево. В срещата, която се състоя в зала „Свети Георги" в сградата на Община Русе, участваха кметът Пенчо Милков, заместник-кметът Никола Лазаров, директорът на дирекция „Екология и зелена градска среда" проф. Любомир Владимиров, инж. Ивайло Базаров – представител на дружеството „Лабконсулт", което достави, монтира и въведе в експлоатация системата, както и служители от РЗИ и РИОСВ, общински съветници и граждани. Това съобщиха от пресцентъра на Община Русе.

Преди срещата участници в съвета посетиха монтираната станция, за да се запознаят на място с функционирането ѝ. След това те се събраха в зала „Свети Георги", където заседанието откри кметът Пенчо Милков. Той съобщи, че системата ДОАС вече е свързана със сайта на Община Русе и предоставя измерените данни, като всеки гражданин може да се запознае с тях. Инж. Ивайло Базаров представи пред присъстващите как работи ДОАС и какви показатели регистрира. ДОАС (диференциална оптична абсорбционна спектроскопия) e съвременна технология за непрекъснато наблюдение на качеството на въздуха. Системата е реализирана под формата на преместваме автоматична станция, която може да бъде поставена на различни места според нуждите на наблюдението. След допитване до гражданите, по тяхно предложение, в Русе тя беше разположена на бул. „България".

ДОАС е изградена от няколко ключови елемента: климатизиран контейнер, който осигурява надеждно функциониране на оборудването при различни атмосферни условия, като позволява лесно преместване; UV/IR DOAS анализатор – работи с две оптични трасета с открито пространство; метеостанция – измерва скорост и посока на вятъра, температура, влажност, атмосферно налягане; софтуер и контролен модул – за събиране, автоматична проверка, архивиране и визуализация на данните; калибровъчна система – позволява точна настройка и валидиране на измерванията без необходимост от сложна поддръжка.

Въведената в експлоатация система извършва непрекъснато измерване на: нафтален, фенол, пара крезол , мета крезол, орто крезол, бензен, толуол, пара ксилен, мета ксилен, орто ксилен. Предстои скоро да бъде оборудвана и за измерване на формалдехид.

Системата показва усреднени данни на показателите на всеки час. Инж. Базаров уточни, че в таблицата се посочва началният час, а не крайният. Например, ако данните са между 10 и 11 часа, в таблицата се отбелязва, че те са за 10 ч.

Граждани споделиха удовлетворението си, че Община Русе е монтирала ДОАС системата, която според тях е много важна за измерване качеството на въздуха в града. Заместник-кметът Лазаров заяви, че сега се очаква служителите от РИОСВ да преценят как да използват данните.

Кметът Милков обобщи, че регистрираните от станцията данни ще бъдат предоставени на РЗИ и РИОСВ, за да могат здравните институции да дадат становище какво е въздействието на тези показания върху човешкото здраве.

Присъстващите предложиха автоматичната измервателна станция, която се намира на ул. „Петър Берон", да бъде преместена на ул. „Българска морава". От местната администрация стана ясно, че има няколко варианта за локации в Западната промишлена зона, но ще се потърсят общински терени и на посочената улица. Милков обаче уточни, че не Община Русе, а Изпълнителната агенция по околна среда решава къде да бъдат разположени измервателните станции.

В края на заседанието кметът информира за резултатите от проведената на 14 октомври българо-румънска среща във връзка с изграждането на инсинератора в Гюргево. Той заяви, че е необходимо да се изгради активна международна позиция по казуса и посочи, че скоро предстои да се състои следващото заседание на комисията, включваща представители на общинските съвети на Русе и Гюргево.

Всички желаещи да участват в Обществения съвет по околна среда, могат да подават заявления на електронната поща: [email protected]

Гражданите могат да следят измерванията от станция ДОАС тук.