19-годишен е прободен с нож при скандал в шуменско село.

Младеж на 19 години от върбишкото село Менгишево е прободен с нож при скандал между него и 32-годишен мъж от същото населено място, съобщиха от пресцентъра на Областната дирекция на МВР в Шумен.

Около 20:40 часа вчера пред търговски обект в селото между двамата, след като употребили алкохол, възникнал спор. По време на скандала 32-годишният пробол с нож по-младия мъж. Пострадалият е откаран за преглед в болницата в Търговище. Там е установено, че има проникване в коремната му кухина, след което е опериран.

Извършителят е установен и задържан със съдействието на полицаи от Търговище. Работата по документиране на извършеното престъпление продължава.

Вчера в Шуменско е задържан и 29-годишен мъж, след като 25-годишна жена, с която живеел на семейни начала в село Сини вир, подала сигнал, че ѝ е отправил закана за убийство. Към адреса е насочен екип на полицейското управление в Каолиново. Мъжът е установен и задържан за срок до 24 часа. Материалите по случая са докладвани в компетентната прокуратура.