Две невръстни сестри избягаха от бащиния си дом в Кърджали, откриха ги при майка им в Бургас

Ненко Станев

Полицаи открили двете невръстни бегълки в дома на майка им в Бургас. Снимка: Архив

Две сестри на 13 и 14 години от Кърджали, обявени за общодържавно издирване, бяха открити от полицията в Бургас и върнати на баща си, съобщиха от полицията. Момичетата напуснали дома си на 10 октомври.

Според близки на семейството това е станало след скарване с бащата, при когото живеят. Двете сестри пътували с автобус до Бургас, където живеела майка им. Момичетата били установени в добро здравословно състояние и предадени на бащата.

Родителите на децата са разведени, съдът е присъдил родителските права на мъжа.

