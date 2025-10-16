Две невръстни сестри избягаха от бащиния си дом в Кърджали, откриха ги при майка им в Бургас

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Две сестри на 13 и 14 години от Кърджали, обявени за общодържавно издирване, бяха открити от полицията в Бургас и върнати на баща си, съобщиха от полицията. Момичетата напуснали дома си на 10 октомври.

Според близки на семейството това е станало след скарване с бащата, при когото живеят. Двете сестри пътували с автобус до Бургас, където живеела майка им. Момичетата били установени в добро здравословно състояние и предадени на бащата.

Родителите на децата са разведени, съдът е присъдил родителските права на мъжа.