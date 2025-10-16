Терзиев за решението на ВАС за моста на бул. "България": София спечели с аргументи, с факти и със закон

Върховният административен съд (ВАС) окончателно потвърди, че Столична община е действала законосъобразно в спора с Агенция „Пътна инфраструктура" (АПИ) относно ремонта на моста при бул. „България" и Околовръстния път. С решението си съдът задължава АПИ да извърши необходимите ремонтни дейности по съоръжението.

„Фактите са категорични – София спечели с аргументи, с факти и със закон", коментира столичният кмет Васил Терзиев по повод съдебното решение.

Спорът между общината и АПИ се разгоря преди повече от година, след като в общественото пространство се появиха различни твърдения относно собствеността и поддръжката на моста. Терзиев припомня, че в публичното пространство се появиха твърдения като „Кметът не знае чия е колоната", а представители на различни политически сили отправяха взаимни обвинения. СНИМКА: Пресцентър на Столична Община

Кметът заяви, че по време на аварийните дейности общината е предприела действия, за да гарантира безопасността на движението и гражданите, въпреки че според нея задължението за ремонта е на държавната агенция.

„Когато "подпряхме колоната", ние свършихме аварийната работа, от която АПИ се оттегли. Не бездействахме, не прехвърляхме отговорност, а действахме в интерес на хората", заявява Терзиев.

Според него решението на ВАС е доказателство, че предприетите мерки от страна на общината са били правилни и законни.

„Понякога истината има нужда от време, за да изплува над фоновия шум, но тя винаги излиза наяве", допълни кметът. СНИМКА: Пресцентър на Столична Община

Васил Терзиев постави въпроса дали след окончателното съдебно решение ще последва извинение към гражданите на София, които в продължение на месеци търпяха затруднения заради спора около ремонта. По думите му „Вероятно няма да има извинение – не към мен, а към софиянци, които понесоха неудобствата. Но това вече няма значение", посочи също кметът. Това съобщиха от пресцентъра на Столична Община.