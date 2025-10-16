Започна обезопасяването на парк „Врана"

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Започнахме реални действия по обезопасяване на парк „Врана". Това съобщи областният управител на София Стефан Арсов в своя фейсбук публикация.

"След повече от два месеца чакане за разрешителни от Столична община – в условията на извънредност и необходимост от незабавни мерки – вече се извършва кастрене и премахване на опасните дървета.

Паркът е в занемарено и рисково състояние – десетки изсъхнали и нестабилни дървета, нарушена растителност и обширен терен, който изисква системна грижа. Това е първата и най-важна стъпка – да осигурим безопасността на пространството, преди да го отворим отново за хората.

Работим последователно, с внимание и отговорност. София заслужава парк, който е сигурен, жив и достъпен за всички", пише още Арсов.