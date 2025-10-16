Мъжът, подал сигнал за пожара във Варна: Виковете за помощ на хората бяха ужасяващи

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Двама полицаи - младшите инспектори Преслав Минчев – командир на отделение и Норман Недков – старши полицай в група „Охранителна полиция" към Пето РУ „Златни пясъци" при ОДМВР – Варна, са героите, спасили двама възрастни мъже от огъня в дом "Росица" в местността Св. Никола край Варна.

Сигнал за среднощния пожар подава 28-годишният Бруно Кайм, който живее наблизо. Докато шофирал по пътя за Златни пясъци, той вижда огнената светлина откъм дома, който е над пътя. Прави обратен завой на Траката и поема по локалния път към вилите "Росица".

Веднага набира 112 и докато говори се налага да затвори прозореца на колата си - толкова силни били виковете за помощ и крясъците от ужас на хората. "Аз се грижа за моя 92-годишен дядо и знам колко е трудно да си безпомощен", разказа Бруно за "24 часа".

"Огледах се дали мога да направя нещо докато пътуват пожарникарите, но оградата беше твърде висока, за да мога да я прескоча.

След 10-12 мин от града пристигнаха пожарникарите и видях как от колата си се хвърлиха през оградата в двора".

Междувременно от районното управление в Златни пясъци без да се колебаят, двамата полицаи влезли в задимената и горяща вила.

С риск за здравето и живота си, те успели да изведат на безопасно място двама от настанените трудноподвижни хора.

Ръководството на ОДМВР – Варна високо оценява проявения професионализъм, доблест и себеотдаденост при изпълнение на служебния дълг и ще предложи двамата полицаи за награждаване, съобщават от пресцентъра на МВР.

Пострадалите при пожара са двама - мъж на 66 години от Пазарджик, и друг на 65 години от разградското село Гецово, са с опасност за живота.

Настанени са в отделение по реанимация с около 35 процента изгаряния.

Причината за пожара не е ясна към момента.