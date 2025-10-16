Копие на легендарния „Месершмит" на Списаревски кацна в НИМ

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Националният исторически музей почете безсмъртния подвиг на героя от 1943 г. с точна реплика на самолета

Точно копие на самолет „Месершмит" –109G2, на който е летял капитан Димитър Списаревски, беше открито в парковото пространство на Националния исторически музей (НИМ).

Копието на самолета е изработено от Асоциацията за история и бъдеще на българската авиация (АИББА) в партньорство с музея. За реализирането на проекта са допринесли също Випуск 1995 г. на Висшето военновъздушно училище „Георги Бенковски" – Долна Митрополия, както и десетки родолюбиви българи, обединили усилията си в името на паметта.

Събитието е посветено на безсмъртния подвиг на българския летец. Капитан Списаревски на 20 декември 1943 г. защити небето над София, извършвайки таран срещу вражески бомбардировач. Този акт на саможертва завинаги го превръща в символ на чест, дълг и безусловна любов към Родината, посочват авторите на идеята.

Откриването се състоя на 16 октомври – денят, в който се отбелязва Празникът на авиацията и Военновъздушните сили.

Сред присъстващите на събитието бяха доц. д-р Бони Петрунова, директор на НИМ; Орлин Георгиев, авиоинженер и председател на Асоциацията за история и бъдеще на българската авиация; и Димитър Иванов Списаревски, племенник на пилота, който носи неговото име.

Родственикът на капитан Списаревски подчерта значението на експоната:

„Този самолет не е само за моя чичо, а за всички летци, защитавали и защитаващи небето над България. Те го заслужават", каза Димитър Иванов Списаревски