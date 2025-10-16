По 40-годишна компютърна памет възстановяват първата програма "Звук и светлина" на Царевец

Спектакълът с музика на Симеон Пиронков ще бъде показан точно на 15 ноември, както през 1985 г.

Първият вариант на аудиовизуалното шоу "Царевград Търнов - звук и светлина" ще бъде излъчен на крепостта Царевец за пръв път от поне 3 десетилетия. Това ще се случи в рамките на поредица събития за отбелязване на 840 г. от въстанието на братята боляри Петър и Асен и възобновяването на българската държава, навръх 40 години от премиерата на величествения спектакъл, впечатлил милиони гости на старата столица.

5.23 минути е програмата, която е излъчвана от 15 ноември 1985 г. до 22 март 1988 г., а възстановяването й по фрагменти, запазени на 5 вехти плочки компютърна памет, все още продължава.

"Тази програма винаги се е пазила като аудио при нас на хълма. През 2015 г. го дигитализирахме .За съжаление, когато чехите са наложили новата програма, старата не е запазена никъде. Така си мислехме, но ровейки за създаването на изложба по повод годишнината, съвсем случайно попаднахме на няколко листа, които са цифровият сценарий на старата програма", разказа пред "24 часа" Тодор Кънчев - техническият отговорник за "Звук и светлина".

Тъй наречената "чернова"се е управлявала от централния компютър на хълма, но с въвеждането на новия спектакъл изваждат паметите и никога повече не ги връщат обратно.

"Оказа се, че при нас за запазени 5 плочки памет. Изумихме се, защото производителят им е дал 30 г. годност. Вече са минали 40 г., а на три от тях имаше запазена информация. Изчетохме я и започнахме да попълваме празнотите, защото този листинг не съдържаше цялата програма. Така успяхме да я сглобим и продължава работата по възстановяването", разкри Кънчев.

Когато правят кратката програма, висшите партийци настояват да се пусне нещо за 800-годишнината от въстанието на Димитровден и тя е скалъпена набързо. Записът на аудиото е направен в БНР през юли 1985 г. Композицията на Симеон Пиронков съдържа три мелодии.

"Тази програма е пусната, но Художествената комисия не приема обекта за завършен. Твърди, че не изпълнява основните цели и посланията, които трябва да пресъздаде този спектакъл.

На едно от събранията, когато се говори за създаването на програмата още през 1979 г., Въло Радев казва, че такъв спектакъл трябва да е между 5 и 10 минути. Но Художествената комисия смята, че подобна програма трябва да бъде между 15 и 20 минути, за да задоволи напълно очакванията на туристите. Затова се решава да се създаде нова програма с нова концепция, която да разшири и задълбочи представянето", допълват от екипа на програмата.

Композиторът Иржи Стивин написва въвеждащите мелодии на сегашната програма. Единственото общо със старото аудио, е мелодията от песента "От кога се е, мила моя майно льо".

За тържественото отбелязване на годишнината на спектакъла на 15 ноември от 18.30 ч. търновци и гостите на града ще могат да видят и двете програми, излъчени една след друга.

А шоуто надживява своите създатели. Главният инженер Иржи Черни е починал в края на 2023 г. Режисьорът Яромир Хник има здравословни проблеми и също няма да може да пристигне за събитието. Никой от чешкият екип не е очаквал, че продукцията, на която са давали 12 години живот, продължава да е в своя блясък и след 40 г.

"Царевград Търнов - звук и светлина" е показано над 7500 пъти, а хора от 6-членния техническия екип, които го пускат средно по 200 пъти в годината, разказват истории за туристи от цял свят, които се връщат в старата българска столица специално заради него.

2400 прожектора периферно осветление върху 120 дка площ, 140 светкавици, 630 км управляващи и захранващи кабели, 6 реално биещи камбани, най-голямата от които е близо 7 тона, и ден след ден поддръжка в максимални работни параметри. Това се крие днес зад уникалната атракция "Звук и светлина".