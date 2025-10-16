ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Мечки изядоха ябълките и крушите в Триград, нападат вече и животни (Видео)

Валентин Хаджиев

[email protected]

Мечката е прескочила, а след това скъсала електропастир, за да се докопа до домашна пуйка в Триград. Снимка и видео: Фейсбук/ Радостина Караиванова

Почти всеки ден мечки влизат в дворовете на хората в девинското село Триград. Хората ги виждат вечер и особено възрастните се страхуват от честите посещения на мечките, виждайки следите оставени от тях по дворовете си.

"Всички плодове от дърветата в селото са изядени, тъй като тази година в гората е нямало много горски плодове и те търсят прехрана в селото. Преди два дни една от мечките е изяла пуйка. Екипът за бързо реагиране на РИОСВ – Смолян са били на място и са констатирани щетата и вече е издадено разрешително за отстрел на мечката", казва кметицата Аделина Чолакова

Според нея популацията е голяма в района. Мечките търсят храна, но притесняват жителите на Триград. Къщата с изядената пуйка е обградена с електропастир. Мечката е успяла да го прескочи в задната част, а след това го е скъсала.

Зам.-директорът на Южноцентрално държавно предприятие – Смолян, инж. Елин Лилов потвърди, че от вчера е издадено разрешително за отстрел на проблемна мечка в района на село Триград. То е на база на протоколи за констатирани конфликтни ситуации от РИОСВ - Смолян и служители на горското стопанство.

